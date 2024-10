Health Tips: 'या' लोकांनी चुकूनही खाऊ नये अंजीर, आरोग्यावर होतील गंभीर परिणाम

who should not eat figs: अंजीराचे सेवन आरोग्यासाठी खूप फायदेशीर मानले जाते. या ड्रायफ्रूटमध्ये भरपूर पोषक तत्वे असतात. यामध्ये जीवनसत्त्वे, प्रथिने, लोह, फायबर, कॅल्शियम, पोटॅशियम, मॅग्नेशियम आणि अँटीऑक्सिडंट्स यांसारखे अनेक पोषक घटक असतात. जे आरोग्यासाठी अनेक फायदे देतात. याचे सेवन केल्याने हाडे मजबूत होतात, पचनक्रिया निरोगी राहते आणि अशक्तपणा दूर होतो. याशिवाय, शरीरातील खराब कोलेस्टेरॉलची पातळी कमी करण्यासाठी देखील ते प्रभावी आहे. पण इतके फायदे असूनही काही लोकांनी अंजीर खाणे टाळावे. हो, अंजीर खाणे काही लोकांसाठी हानिकारक ठरू शकते. काही आरोग्य समस्या असल्यास, अंजीर खाल्ल्याने रुग्णाची स्थिती बिघडू शकते. चला, जाणून घेऊया कोणत्या लोकांनी अंजीर खाऊ नये.