Health Tips: ऐन तारुण्यात हाडे कमकुवत करतात 'हे' खाद्यपदार्थ, वेळीच करा दूर नाहीतर होतील वाईट परिणाम

Foods that are harmful to the body in Marathi: कॅल्शियम आपल्या हाडांसाठी खूप महत्वाचे आहे. केवळ हाडांसाठीच नाही तर आपल्या दातांसाठी, रक्तदाबासाठी, स्नायूंसाठी आणि मज्जासंस्थेच्या योग्य कार्यासाठी कॅल्शियम खूप महत्त्वाचे आहे. जर तुमच्या शरीरात कॅल्शियमची कमतरता असेल तर त्याचा थेट परिणाम तुमच्या हाडांवर होतो. अनेक वेळा तुमची हाडे कमकुवत होतातच पण यासोबतच तुम्हाला इतरही अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागू शकते. आज या लेखात आम्ही तुम्हाला अशा काही खाद्य पदार्थांबद्दल सांगणार आहोत, ज्यामुळे तुमची हाडे आतून पोकळ होतात आणि कमकुवत होतात. त्यांच्याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.