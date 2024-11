Health Tips: उभे राहून पाणी पिल्याने दुखतात गुडघे? तज्ज्ञांनी सांगितले खरे की खोटे

Does standing while drinking water cause knee pain: पाण्याचे आपल्या जीवनात किती महत्त्व आहे हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. आपण अन्नाशिवाय काही दिवस घालवू शकतो. पण पाण्याशिवाय एक दिवसही घालवणे फार कठीण आहे. पाणी ही केवळ आपली गरज नाही तर हेल्थ टॉनिक सारखे आहे. म्हणूनच ते फक्त पिणे पुरेसे नाही तर ते योग्य प्रकारे पिणे देखील खूप महत्वाचे आहे. पिण्याच्या पाण्याशी संबंधित अनेक गोष्टी तुम्ही ऐकल्या असतील. जसे की एखाद्याने वारंवार पाणी पिऊ नये किंवा जेवल्यानंतर लगेच पाणी पिऊ नये. यापैकी काही लोक म्हणतात की, उभे राहून पाणी पिल्याने गुडघ्यांवर वाईट परिणाम होतो. आणि ते लवकर कमजोर होतात. परंतु , आपण लोकांकडून जे ऐकतो त्याकडे लक्ष देण्याऐवजी, आपण त्यामागील सत्य जाणून घेतले पाहिजे. तर आज जाणून घेऊया यावर तज्ज्ञांचे काय म्हणणे आहे.