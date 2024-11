Health Tips: एका दिवसात किती साखर खावी? मुलांना 'या' प्रमाणाच्या बाहेर अजिबात देऊ नका साखर

Aiman Jahangir Desai HT Marathi Nov 07, 2024 12:56 PM IST

How much sugar should be consumed in a day: आरोग्य तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, सर्व लोकांनी साखरेचे सेवन मध्यम प्रमाणातच करावे. मधुमेहाचा त्रास असलेल्या लोकांना साखर किंवा त्यापासून बनवलेले काहीही टाळण्याचा सल्ला दिला जातो.

How much sugar is right to eat ( freepik )