Health Tips: केळी खाल्यास चुकूनही पिऊ नका पाणी, बिघडेल आरोग्य, वाचा काय सांगतात तज्ज्ञ

why not drink water after eating bananas: लहानपणापासून आपल्याला निरोगी राहण्यासाठी फळे खाण्याचा सल्ला दिला जातो. फळांमध्ये केळी हे सर्वात जास्त शिफारस केलेले फळ आहे कारण त्यात अनेक पोषक घटक असतात, जे आपल्या शरीरासाठी खूप फायदेशीर ठरतात. म्हणूनच मोठ्या आजारांमध्येही केळीचे सेवन करण्याचा सल्ला दिला जातो.