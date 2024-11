Health Tips: 'या' वयात झपाटयाने म्हातारं होतं शरीर, शास्त्रज्ञांनी शोधले वयाचे ते दोन टप्पे

at what age does the body undergo more changes: वाढत्या वयाबरोबर शरीराच्या अनेक अवयवांच्या कार्यावर परिणाम होतो. तज्ज्ञांचा असा विश्वास आहे की, 30 वर्षांनंतर शरीर पूर्वीसारखे नसते. वयाचे दोन टप्पे असतात जेव्हा अचानक वृद्धत्वाची चिन्हे शरीरात झपाट्याने दिसू लागतात. ४४ ते ६० वयोगटातील शरीरातील रेणूंमध्ये झपाट्याने बदल होत असल्याचे एका अभ्यासातून समोर आले आहे.