Health Benefits Of Salt: मिठाचे असतात तब्बल ५ प्रकार! कोणते मीठ कोणत्या आजारावर असते उपयुक्त?

Aiman Jahangir Desai HT Marathi Jul 31, 2024 11:50 AM IST

Health Benefits Of Various Types Of Salts: शरीर तंदुरुस्त आणि निरोगी ठेवण्यासाठी सोडियमदेखील आवश्यक असते. जे फक्त योग्य प्रमाणात मीठ खाल्ल्याने मिळते.

health benefits of various types of salts: मिठाचे प्रकार आणि त्यांचे फायदे ( shutterstock )