Chia Seeds Benefits: दररोज चिया सीड्स खाणे उत्तम, पण ते रात्री खाऊ शकतो का? जाणून घ्या

Can We Eat Chia Seeds at Night: काळे आणि पांढरे चिया सीड्स आरोग्यासाठी खूप फायदेशीर आहेत. या लहान बियांमध्ये भरपूर प्रमाणात पोषक घटक असतात. बरेच लोक ते पाण्यात किंवा दुधात टाकून खातात. चिया सीड्समध्ये फायबर, प्रथिने, ओमेगा ३ फॅटी अॅसिड, अँटिऑक्सिडेंट्स, तांबे, लोह, मॅग्नेशियम, कॅल्शियम, फॉस्फरस इत्यादी भरपूर प्रमाणात असतात. वजन कमी करण्यासाठी सुद्धा लोक हे खातात. पण ते रोज खाणे योग्य आहे का? आणि ते रात्री खाल्ले जाऊ शकतात का? असे काही प्रश्न लोकांच्या मनात असतात. तुम्हाला सुद्धा हे प्रश्न असतील तर त्याचे उत्तर येथे जाणून घ्या.