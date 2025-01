Do You Know: जगातील सर्वात हिंस्र मासा पाहिलाय का? शोषून घेतो शरीरातील सर्व रक्त

The most dangerous fish in the world: जगात अनेक धोकादायक मासे आहेत. पण तुम्ही अशा माशाबद्दल ऐकले आहे का ज्याने डायनासोरचीही शिकार केली होती? हो, डायनासोरची शिकार. त्याचे नाव पॅसिफिक लॅम्प्रे आहे. जे अग्नाथा नावाच्या माशांच्या प्राचीन गटातून आले आहे. तुम्हाला हे जाणून आश्चर्य वाटेल की या माशाला जबडा नाही, तरीही तो इतका धोकादायक आहे की जर तो एखाद्याचा पाठलाग करत असेल तर तो त्यांचा जीव घेईपर्यंत स्वस्थ बसत नाही.