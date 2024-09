Hartalika Styling Tips: हरतालिकाला पारंपारिक पद्धतीने तयार व्हायचं आहे? या ट्रिक्स फॉलो करायला विसरू नका

Tips and Tricks to Get Ready in Traditional Style: ६ सप्टेंबर रोजी हरतालिका साजरी केली जाणार आहे. या दिवशी विवाहित स्त्रिया शंकर-पार्वतीची पूजा करतात आणि त्यांच्या अखंड सौभाग्यासाठी प्रार्थना करतात. हे व्रत विशेष सुख आणि सौभाग्यासाठी असल्याने सोळा श्रृंगार नक्कीच केले जातात. पारंपरिक लूकसाठी महिला अनेकदा अभिनेत्रींचा लूक कॉपी करतात, पण अनेकदा तयारी करताना काही चुका होतात, ज्यामुळे परफेक्ट लुक मिळत नाही. यावेळी तयार होताना या टिप्स लक्षात ठेवल्या तर चेहरा हिरोईन्सपेक्षा कमी सुंदर दिसणार नाही.