Hair Fall: हिवाळ्यात केस गळण्याचं प्रमाण खूपच वाढलंय? मग कांद्याचा रस ठरेल वरदान, कसे वापरायचे पाहा

How to apply onion juice to hair: केस लांब, दाट आणि मऊ ठेवण्यासाठी अनेक प्रकारचे तेल आणि कंडिशनर वापरतात. खरं तर, हिवाळ्यात टाळूच्या कोरड्यापणामुळे कोंडा तर वाढतोच पण केसांचा कोरडेपणाही वाढतो. अशा परिस्थितीत केसांना निरोगी आणि मजबूत करण्यासाठी कांद्याचा रस हा एक प्रभावी उपाय आहे. केसांचे नुकसान नियंत्रित करून, केस पांढरे होणे, कोरडेपणा आणि केस गळणे टाळले जाऊ शकते . जाणून घ्या कांद्याचा रस केसांसाठी कसे काम करते.