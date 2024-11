Hair Care: केसांना लांबलचक आणि काळेभोर ठेवण्यासाठी वापरा केमिकल फ्री शॅम्पू,'या' सोप्या पद्धतीने घरातच बनवा

How to make shampoo at home in marathi: आजकाल केस गळण्याची समस्या खूप सामान्य आहे. मुले आणि मुली दोघेही केसांच्या वाढीशी संबंधित समस्यांमुळे त्रस्त असतात आणि त्यावर उपाय म्हणून ते बाजारात उपलब्ध विविध उत्पादने वापरतात. विशेषत: प्रत्येकजण शॅम्पू वापरतो परंतु त्यात आढळणारी हानिकारक रसायने केस कमकुवत आणि कोरडे करतात. जर तुम्हाला केसांची निरोगी वाढ हवी असेल तर तुम्ही घरी शॅम्पू बनवू शकता. जे मोठ्यांच्या तसेच लहान मुलांच्या केसांवर सहज लावता येते. यामुळे केसगळती तर थांबेलच पण नवीन केस वाढण्यासही मदत होईल. शॅम्पू घरी सहजपणे कसा तयार करता येईल ते जाणून घेऊया.