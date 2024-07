Monsoon Hair Care: पावसाच्या पाण्याने केस होतात फ्रिजी, सिल्की आणि सॉफ्ट ठेवतील या हेअर केअर टिप्स

Tips to Get Rid of Frizzy Hair in Monsoon: आजकाल लोकांमध्ये केस गळणे ही एक सामान्य समस्या बनली आहे. पावसाळ्यात नाजूक केस कमकुवत होणे आणि तुटणे आणि कोरडे पडणे ही समस्या आणखी वाढते. या ऋतूत टाळू अतिशय संवेदनशील राहते, ज्यामुळे पावसाच्या पाण्यात भिजल्यामुळे केस गळतात. हेच कारण आहे की पावसाळ्यात लोक हेअर केअरकडे अधिक लक्ष देऊ लागतात. जर तुम्हालाही पावसाच्या पाण्यात भिजल्यानंतर फ्रिजी केसांची तक्रार असेल तर पावसाळ्यातील या हेअर केअर टिप्स तुम्हाला मदत करू शकतात.