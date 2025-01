Hair Care: केस गळती रोखण्यासाठी डायटीशियनने सांगितला उपाय, आठवड्यात 2 वेळा करा ट्राय

Aiman Jahangir Desai HT Marathi Jan 05, 2025 03:01 PM IST

How to stop hair loss In Marathi: अनेक वेळा महागडी उत्पादने वापरूनही केसांची स्थिती सुधारत नाही. तुमचीही अशीच परिस्थिती असेल तर तुम्ही हा घरगुती उपाय एकदा अवश्य करून पहा. डाएटिशियन श्वेता पांचाळ यांनी सोशल मीडियावर अप्रतिम केसांच्या तेलाची रेसिपी शेअर केली आहे.

oil to stop hair loss ( freepik )