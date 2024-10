Side Effects of Guava: 'या' लोकांना विषासमान आहे पेरू, चुकूनही खाऊ नये, अथवा बिघडेल आरोग्य

Aiman Jahangir Desai HT Marathi Oct 30, 2024 02:54 PM IST

No one should eat guava:पेरूमध्ये असलेले पोषक तत्व तुम्हाला अनेक समस्यांपासून दूर ठेवू शकतात. पण काही लोकांनी पेरूचे सेवन टाळावे. जर तुम्ही पेरूचे जास्त प्रमाणात सेवन केले तर त्यामुळे अनेक समस्या उद्भवू शकतात.

Disadvantages of guava ( freepik )