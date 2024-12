Grey Divorce: देशात सध्या चर्चेत आहे 'ग्रे घटस्फोट', नेमका काय आहे हा प्रकार? जाणून घ्या

What is Grey Divorce In Marathi: विवाह हे पती-पत्नीमधील एक पवित्र बंधन आहे. जे प्रेम, विश्वास आणि एकत्र राहण्याची वचनबद्धता यामुळे दृढ होते. हे नाते जीवनातील चढ-उतारांसोबतच आनंद आणि आव्हानांनी भरलेले आहे. प्रेम आणि मौजमजेबरोबरच, कधीकधी किरकोळ भांडणे देखील होतात. परंतु, कधीकधी हे मतभेद इतके खोल होतात की नातेसंबंध धोक्यात येतात. दुर्दैवाने, कधीकधी हे मतभेद इतके गंभीर होतात की जोडपे घटस्फोट घेण्याचा निर्णय घेतात.