Glutathione Treatment: ग्लुटाथायोन ट्रीटमेंटने खरंच गोरी होते त्वचा, काय आहे नेमकी थेरपी? जाणून घ्या

Does Glutathione Really Lighten Skin In Marathi: प्रत्येकाला निरोगी आणि चमकणारी त्वचा हवी असते. परंतु काही लोकांना नेहमी त्यांच्या सावळ्या रंगाची काळजी असते आणि अशा परिस्थितीत ते अनेक प्रकारच्या रासायनिक उपचारांकडे धावू लागतात. काहीवेळा त्याचे विपरीत परिणाम होतात आणि त्वचेच्या अनेक प्रकारच्या समस्या तुम्हाला सतावू लागतात. त्वचा गोरी आणि चमकण्यासाठी लोक ग्लुटाथायोन इंजेक्शन्स, लोशन किंवा गोळ्या वापरतात. ते खरोखर फायदेशीर आहे का? या बातमीबद्दल आज आपण जाणून घेऊया...