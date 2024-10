Global Handwashing Day: काय आहे हात धुण्याची योग्य पद्धत? अस्वच्छ हातामुळे होतात 'हे' गंभीर आजार

How many seconds to wash hands: तुम्हाला माहिती आहे का की, हात धुण्यासारखी छोटीशी सवय लावून तुम्ही अनेक आजार टाळू शकता? जागतिक आरोग्य संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, वेगवेगळ्या प्रकारच्या संसर्गामुळे दररोज हजारो लोकांचा मृत्यू होतो. यापैकी असे बरेच संक्रमण आहेत ज्यांना हात धुण्याची सवय लावून पसरण्यापासून रोखता येते. साबण आणि पाण्याने हात धुणे हा विषाणू आणि जीवाणूंचा प्रसार रोखण्याचा सर्वात सोपा आणि प्रभावी मार्ग आहे. म्हणूनच लोकांमध्ये हात धुण्याबाबत जनजागृती करण्यासाठी दरवर्षी १५ ऑक्टोबर रोजी 'ग्लोबल हँडवॉशिंग डे' साजरा केला जातो. आज या निमित्ताने आम्ही तुम्हाला सांगत आहोत की, हात धुणे का महत्त्वाचे आहे आणि ते करण्याचा योग्य मार्ग कोणता आहे. ही माहिती जागतिक आरोग्य संघटनांनी दिलेल्या तथ्ये आणि माहितीच्या आधारे देण्यात आली आहे.