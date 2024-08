Ghee Benefits: तूप आरोग्यासाठी आहे अत्यंत फायदेशीर! दिवसातून किती चमचे खाणे योग्य माहितेय का?

How much ghee to eat in a day: तूप हा भारतीय स्वयंपाकघरात आवर्जून आढळणारा पदार्थ आहे. लहानांपासून-वयोवृद्धांपर्यंत सर्वजणच आवडीने तूप खातात. तुपाने आपल्या तोंडाला चव तर येतेच, शिवाय आरोग्यालाही विविध फायदे मिळतात. तज्ज्ञांच्या मते, तूप खाणे आरोग्यासाठी फायदेशीर मानले जाते. म्हणूनच आरोग्यतज्ज्ञ आणि आहारतज्ज्ञ नेहमीच तूप खाण्याचा सल्ला देतात. आहारात तुपाचा समावेश करावा असेही सांगितले जाते. तुपात भरपूर पोषकतत्वे असतात. तुपातील पोषकतत्वे तुम्हाला इतर कशातही सापडणार नाहीत. परंतु जास्त प्रमाणात तूप खाल्ल्यास त्याचे दुष्परिणामही सहन करावे लागतात. त्यामुळे दिवसातून नेमके किती तूप खाणे योग्य असते? आणितूप खाण्याचे फायदे याबाबत आपण जाणून घेणार आहोत.