Ganesh Chaturthi Special: गणेशोत्सवात मोदक खाऊनही राहता येतं फिट, पाहा खाण्याची योग्य पद्धत आणि वेळ

Right Way and Time to Eat Modak: गणपती बाप्पाला घरी आणल्यास रोज प्रसादात मोदक अर्पण केले जाते. आणि मग हे मोदक संपूर्ण घरात वाटले जातील. पण पूजेसह आरोग्याची काळजी घ्यायची असेल तर घरीच हेल्दी मोदक तयार करून बाप्पाला अर्पण करा. जसे सुक्या मेव्याचे मोदक, खजूर असलेले मोदक आणि नारळचे स्टफिंग असलेले मोदक. अशा मोदकांमुळे तुमची रक्तातील साखर आणि वजन वाढण्यापासून रोखले जाते. ते पोषण आहारही देतील. हे मोदक खाण्यापूर्वी योग्य वेळ जाणून घ्या.