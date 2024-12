Capoor Tree: कोणत्या वनस्पतीपासून बनतो कापूर? ९९ टक्के लोकांना माहितीच नाही उत्तर

Aiman Jahangir Desai HT Marathi Dec 24, 2024 11:41 AM IST

Where is The Capoor Plant Found In Marathi: बाजारात दोन प्रकारचे कापूर उपलब्ध आहेत. एक नैसर्गिक कापूर आणि दुसरा कृत्रिमरित्या कारखान्यात तयार केला जातो. नैसर्गिक कापूर एका झाडापासून बनवला जातो.

From which plant is camphor made ( freepik )