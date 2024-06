foods to avoid in monsoon: पावसाळ्यात ‘हे’ पौष्टिक पदार्थ खाणे टाळा, नाहीतर प्रकृतीमध्ये होईल बिघाड

foods to avoid in monsoon: पावसाळ्यात ‘हे’ पौष्टिक पदार्थ खाणे टाळा, नाहीतर प्रकृतीमध्ये होईल बिघाड

Aarti Vilas Borade HT Marathi Jun 28, 2024 02:05 PM IST

Foods and vegetables to avoid in monsoon: पावसाळ्यात अनेक फळे आणि भाज्यांवर बॅक्टेरिया सापडतात. हे बॅक्टेरिया पोटात गेल्यामुळे पचनाची समस्या निर्माण होतात. तसेच संसर्ग देखील होतो. चला जाणून घेऊया कोणत्या भाज्या खाणे पावसाळ्यात टाळावे.

foods and vegetables to avoid in monsoon ( shutterstock )