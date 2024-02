Tips and Tricks: थंडीत कपड्यांना खराब वास येतोय? दूर करण्यासाठी ट्राय करा या पद्धती

Tips To Remove Smell From Clothes in Winter: थंडीच्या दिवसांमध्ये कडक ऊन नसते. अनेक वेळा लोकांना ऊन पाहायला पण मिळत नाही. जेव्हा ऊन नसते तेव्हा लोकांना सर्वात मोठी समस्या भेडसावत असते ती म्हणजे कपडे वाळवणे. हिवाळ्यातील कपडे जाड असतात. त्यामुळे त्यांना जास्त सूर्यप्रकाश लागतो. अशा परिस्थितीत जेव्हा कपडे व्यवस्थित सुकत नाहीत तेव्हा दुर्गंधीची समस्या सुरू होते. त्यातून दुर्गंधी येत असल्याने कपडे घालणे अवघड होते. या वास काढण्यासाठी तुम्ही या पद्धतींचा अवलंब करू शकता.