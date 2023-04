Online Dating: ऑनलाईन डेटिंग करताना 'या' सेफ डेटिंगच्या टिप्स करा फॉलो!

टिंडरने गेल्या तीन वर्षांत विश्वास आणि सुरक्षितता उत्पादन विकासामध्ये लक्षणीय गुंतवणूक केली आहे, ज्‍यामुळे त्‍यांची एकूण विश्‍वास व सुरक्षितता वैशिष्‍ट्य श्रेणी १५ हून अधिक नवोन्‍मेष्‍कारी वैशिष्‍ट्यांपर्यंत पोहोचली आहे, ज्‍यामध्‍ये Does This Bother You? व Are You Sure?, Block Contacts, In-app Reporting यांचा समावेश आहे.