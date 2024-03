Ramadan 2024: रमजानच्या उपवासात मानसिक आणि भावनिक आरोग्य राखायचं आहे? या टिप्स करतील मदत

Tips To Maintain Mental And Emotional Health During Ramadan: आजकालच्या धावपळीच्या जीवनात थांबून चिंतन करायला, विश्रांती घ्यायला आणि नवसंजीवनी द्यायला कोणाकडे फारसा वेळ नसतो. रमजानचा पवित्र महिना सुरु झाला आहे. जगभरातील मुस्लिमांवर आध्यात्मिक चिंतन, भक्ती आणि सामुदायिक एकात्मतेत थोडा वेळ घालवण्याची वेळ आली आहे. इस्लामी कॅलेंडरचा नववा महिना रमजानमध्ये मुस्लिम रोजा पाळतात. सूर्योदयापासून सूर्यास्तापर्यंत उपवास करतात जेथे ते अन्न आणि पाण्याशिवाय राहतात. हा उपवास दररोज सूर्यास्ताच्या वेळी संपतो आणि त्यानंतर मुस्लिम इफ्तार नावाच्या जेवणाने उपवास सोडतात.