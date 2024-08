Fitness Mantra: पोट सुटलंय, आवडते कपडे घालता येईनात? करा 'हे' ३ व्यायाम, चपातीसारखं सपाट होईल पोट

How to lose belly fat at home: अनेक लोक पोटाच्या चरबीने त्रस्त असतात. त्यांच्या शरीराच्या इतर भागांपेक्षा पोटाची चरबीच जास्त वाढलेली असते. शिवाय अनेक उपाय करूनसुद्धा पोट कमी होण्याचं नाव घेत नाही. अशावेळी लोकांमध्ये नकारात्मकता येऊ लागते. त्यामुळे हे लोक आपल्या आवडीचे कपडेसुद्धा घालण्याचे टाळतात. कारण फिटिंग ड्रेसेसमध्ये पोट अधिक बेढब दिसते. अशात हे लोक अगदी नाईलाजाने सैलसर कपडे घालणे पसंत करतात. मग तुम्हीसुद्धा पोटाच्या वाढलेल्या चरबीमुळे हैराण आहात का, सैल कपड्यांमध्येही तुमचे पोट लटकलेले दिसते? जर याचं उत्तर हो असेल, तर आता तुमच्या पोटाची चरबी कमी करण्याची योग्य वेळ आली आहे. केवळ तुम्हीच नाही तर असे अनेक लोक या समस्येने त्रस्त आहेत.