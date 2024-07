Fitness Mantra: एका जागेवर बसून राहू नका, उठा आणि हालचाल करा! मिळतात आश्चर्यकारक फायदे

Benefits To Get Off Chair And Move: आपल्या सगळ्यांचं आयुष्य खूप धावपळीचे बनलेले आहे. ऑफिसमध्ये किंवा घरी सतत लॅपटॉपसमोर बसून राहणे हा आपल्या रुटीनचा भाग बनला आहे. पण हे दीर्घकाळात आपल्या आरोग्यासाठी हानिकारक ठरू शकते. पण थोडीशी हालचाल करण्याचे फायदे तुम्हाला माहीत आहेत का? व्यायाम फक्त वजन कमी करण्यासाठी किंवा स्नायू मजबूत करण्यासाठी नसतो तर ते आपल्या संपूर्ण आरोग्यासाठी खूप महत्वाचे आहे.