Walking pneumonia : दिल्लीत दहशत माजवणारा 'वॉकिंग न्यूमोनिया' आहे काय? जाणून घ्या या गंभीर आजाराची लक्षणे

What is walking pneumonia in marathi: दिल्लीतील प्रदूषणाची स्थिती चिंताजनक आहे. गेल्या काही दिवसांपासून हवेची गुणवत्ता अत्यंत गंभीर बनली आहे. लोकांना श्वास घेण्यासही त्रास होत आहे. दरम्यान, न्यूमोनियाच्या रुग्णांमध्येही वाढ होत आहे. वॉकिंग न्यूमोनिया सामान्यतः न्यूमोनियापेक्षा कमी गंभीर मानला जातो. यासाठी ना अंथरुणावर विश्रांतीची गरज आहे किंवा रुग्णालयात दाखल करण्याची गरज नाही. म्हणूनच याला वॉकिंग न्यूमोनिया म्हणतात.