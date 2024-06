Father's Day 2024: वाढत आहे कार्डियाक अरेस्टचे प्रमाण, अशी घ्या वडिलांच्या तब्येतीची काळजी

Lifestyle Tips for Dad to Keep Heart Healthy: व्यस्त जीवनशैली, खाण्या-पिण्याच्या बिघडलेल्या सवयी आणि गतिहीन जीवनशैलीमुळे आजकाल लोकांमध्ये कार्डियाक अरेस्ट वाढत आहे. हृदयविकाराच्या झटक्यादरम्यान ऑक्सिजनयुक्त रक्त त्या व्यक्तीच्या मेंदूत आणि इतर अवयवांपर्यंत पोहोचत नाही. परिणामी, रुग्णाला तातडीने उपचार न मिळाल्यास तो बेशुद्ध पडू शकतो किंवा मृत्यूही होऊ शकतो. व्यक्तीचे लिंग आणि वय काहीही असो, त्याने दीर्घ निरोगी आयुष्यासाठी आपल्या हृदयाच्या आरोग्याची काळजी घेणे आवश्यक आहे. पण डॉक्टरांच्या म्हणण्यानुसार, महिलांपेक्षा पुरुषांना अचानक कार्डियाक अरेस्ट येण्याची शक्यता जास्त असते. दरवर्षी जून महिन्याच्या तिसऱ्या रविवारी फादर्स डे साजरा केला जातो. यंदा हा दिवस १६ जून रोजी साजरा केला जाणार आहे. अशावेळी फादर्स डेला तुम्हालाही आपल्या वडिलांसाठी काही खास करायचं असेल तर त्यांचे हृदय निरोगी ठेवण्यासाठी या महत्त्वाच्या गोष्टी लक्षात ठेवा.