Fashion Hacks: तुमचीही उंची कमी आहे? मग कपडे निवडताना घ्या 'ही' काळजी, दिसाल उंच

choose clothes for short girls to look taller: मुली आपल्या सौंदर्याच्या बाबतीत फारच सजग असतात. कुणाला जास्त उंची हवी असते. तर कुणाला कमी उंची क्युट वाटते. परंतु बऱ्याचवेळा असे दिसून येते की, कमी उंची असणाऱ्या मुलीच आपल्या उंचीबाबत जास्त नाखूष असतात. ज्या मुलींची उंची कमी असते त्या अनेकदा त्यांच्या लूकबद्दल खूप सतर्क असतात. कमी उंची असूनही उंच कसे दिसता येईल, याकडे त्यांचा कल असतो. काही मुली आपली उंची वाढवण्यासाठी विविध पद्धतींचा अवलंब करतात, पण त्यांना त्याचा फारसा फायदा होत नाही. परंतु आता तुम्हाला काळजी करण्याची गरज नाही. कारण तुमची उंची कमी असली तरी याचा अर्थ असा नाही की, तुम्ही उंच असल्याचा भ्रम निर्माण करू शकत नाही. योग्य फॅशन सेन्सने तुम्ही विविध गोष्टी बदलू शकता. आज आम्ही तुम्हाला अशाच काही फॅशन हॅक्सबद्दल सांगत आहोत, ज्या कमी उंचीच्या मुलींसाठी खूप उपयुक्त ठरतील. जर तुमची उंचीही कमी असेल तर तुम्ही या टिप्स नक्की फॉलो करा.