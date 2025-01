Fact Check: बियरमुळे खरंच किडनी स्टोन दूर होतो? वाचा काय सांगतात तज्ज्ञ

What Effects Does Beer Have on Health in Marathi: पार्टीला सुरुवात करणाऱ्या पेयांमधील एक पेय म्हणजे थंड बिअरसुद्धा आहे. कोणत्याही प्रकारच्या पार्टीमध्ये, इतर प्रकारच्या दारू आणि पेयांसह नेहमीच बिअर असते. उन्हाळ्यात लोकांना थंड बियर पिणे आवडते. पण तुम्ही लोकांना असे म्हणताना ऐकले असेल की बिअर आरोग्यासाठी चांगली आहे कारण ती मुतखडा किंवा इतर गोष्टी काढून टाकण्यास मदत करते. हे खरे आहे का? लोकल१८ या साईटला दिलेल्या मुलाखतीत, नेफ्रोलॉजिस्ट डॉ. संदीप गर्ग यांनी बिअर पिण्याच्या आरोग्य फायद्यांबद्दल त्यांचे विचार मांडले आहेत. चला तर मग जाणून घेऊया....