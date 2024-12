Fact About Animals: जगातील एकमेव प्राणी देते काळ्या रंगाचे दूध, 99 टक्के लोकांना माहिती नाही नाव

Which animal has black milk In Marathi: जगातील कोणत्या प्राण्याचे दूध काळ्या रंगाचे असते? आत्तापर्यंत तुम्ही बहुतेक प्राण्यांचे दूध पांढरे झालेले पाहिले असेल. परंतु, असे काही प्राणी आहेत ज्यांचे दूध वेगळ्या रंगाचे असते. मग तुम्हाला असा कोणता प्राणी माहित आहे का ज्याच्या दुधाचा रंग काळा आहे? तर आम्ही तुम्हाला सांगू इच्छितो की, काळ्या गेंड्याची मादी काळे दूध देते. त्यांना आफ्रिकन ब्लॅक राइनो असेही म्हणतात. काळ्या गेंड्याच्या दुधात कमीत कमी फॅट्स असते. गेंड्याच्या आईचे दूध पाण्यासारखे असते. त्यात फक्त 0.2 टक्के फॅट असते.