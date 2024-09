Facial hair: चेहऱ्यावरील नको असणाऱ्या केसांपासून सुटका हवीय? करा 'हे' घरगुती उपाय

Aiman Jahangir Desai HT Marathi Sep 06, 2024 02:35 PM IST

Remedies to get rid of unwanted facial hair: या समस्येचा सामना करण्यासाठी आहारतज्ञ सोशल मीडियावर जीवनशैलीत बदल घडवून आणण्यासाठी ८ बदलांविषयी सांगत आहेत.

चेहऱ्यावर नको असलेले केस घालवण्यासाठी घरगुती उपाय ( shutterstock )