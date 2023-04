Sneezing in Morning: सकाळी उठल्याबरोबर शिंका का येतात? तज्ञांनी सांगितले कारण

Reasons of Sneezing in the Morning: शिंका येणे ही अगदी सामान्य गोष्ट आहे. पण जेव्हा या शिंका सतत येऊ लागतात तेव्हा त्याचा त्रास होऊ लागतो. बरेच लोक असे असतात ज्यांना सकाळी उठल्यावर सतत अनेक शिंका येतात आणि त्या काही वेळाने आपोआप थांबतात. अशा स्थितीत असे का होते, असा प्रश्न मनात निर्माण होतो. सकाळी खूप शिंका येण्यामागे तज्ञ काही खास कारणे सांगतात.