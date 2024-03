Exam Season Stress: मुलांना परीक्षेच्या दिवशी चुकूनही विचारू नका हे प्रश्न, एग्झाम स्ट्रेसपासून ठेवा दूर

Things Not To Tell to Child on Exam Day: बारावी नंतर आता दहावीची बोर्डाची परीक्षा सुरू झाली आहे. लास्ट टाइम रिव्हिजन असो किंवा पेपरच्या आधी उरलेले डाउट्स क्लिअर करणे, विद्यार्थी सर्वतोपरी प्रयत्न करतात. जेणेकरून ते चांगले गुण मिळवू शकतील. तुमच्या मुलाने परीक्षेत चांगले गुण मिळवावेत आणि परीक्षेत पेपर लिहिताना त्याला कोणताही ताण जाणवू नये असे तुम्हाला वाटत असेल, तर मूलांच्या आधी पालकांनी त्यांच्या काही सवयी बदलल्या पाहिजेत. खरं तर परीक्षेच्या काळात मुलांवर अभ्यासाबरोबरच चांगले गुण मिळवण्याचे दडपण असते. पालकही त्यांना या तणावातून मुक्त करण्याचा सर्वतोपरी प्रयत्न करतात. पण हे करत असताना अनेक वेळा ते आपल्या मुलाला असे प्रश्न विचारतात, ज्यामुळे मुलांचे टेन्शन कमी होण्याऐवजी त्याचा आत्मविश्वास कमी होऊ लागतो. पॅरेंटिंग कोच आन्वी यांच्याकडून जाणून घेऊया परीक्षेच्या दिवशी पालकांनी विचारलेले असे कोणते प्रश्न आहेत जे मुलांना टेन्शन देण्यासोबत त्यांचा आत्मविश्वासही कमी करतात.