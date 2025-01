Relationship Trend: प्रत्येकाला बनायचं आहे बॉयसोबर, काय आहे रिलेशनशिपमधील नवा ट्रेंड?

What is Boysober Trend in Marathi: प्रेम हा एक अतिशय सुंदर शब्द आहे, जेव्हा प्रेम आणि उत्कटतेमध्ये प्रेमात शांतता असते, तेव्हा ती सर्वोत्तम भावनांपैकी एक असते. आजचे तरुण नातेसंबंध निर्माण करतात, पण ते जास्त काळ टिकवण्यात यशस्वी होत नाहीत. म्हणूनच ते टॉक्सिक नातेसंबंध, परिस्थिती आणि डेटिंग ॲपला बळी पडतात.