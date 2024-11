Electric Geyser: थंडीत गिझर वापरताय? मग अवश्य लक्षात ठेवा 'या' गोष्टी, टळेल मोठा धोका

How to use geyser: हिवाळा सुरू होताच थंड पाण्याची दहशत टाळण्यासाठी जवळपास प्रत्येक घरात गिझरचा वापर सुरू होतो. जेव्हा जेव्हा गरम पाण्याची आवश्यकता असेल तेव्हा फक्त एक स्विच चालू करा आणि काही मिनिटांत भरपूर गरम पाणी मिळेल. एकंदरीत आज गिझरमुळे फक्त आंघोळच नाही तर घरातील अनेक कामे सोपी झाली आहेत. मात्र, ते वापरताना काही गोष्टी लक्षात ठेवणे अत्यंत आवश्यक आहे. गीझरचा स्फोट झाला किंवा कुणाला विजेचा शॉक लागल्याची बातमी तुम्ही ऐकली असेल. या सर्व गोष्टी तुम्हाला घाबरवण्यासाठी नसून गिझर वापरताना खूप काळजी घेण्याची गरज आहे हे सांगण्यासाठी आहेत. आज आम्ही तुम्हाला अशाच काही टिप्स सांगणार आहोत, ज्याचे पालन करून तुम्ही गरम पाण्याचा आनंद घेऊ शकाल.