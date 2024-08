Body Care: गुडघे-कोपर फारच काळे पडलेत, शॉर्टस घालताच येत नाही? हे घरगुती उपाय ठरतील उपयुक्त

Home Remedies to Get Rid of Black Knees: प्रत्येक व्यक्तीला आपल्या शरीराची प्रचंड काळजी असते. शरीर स्वच्छ, सुंदर आणि नीटनेटके दिसावे यासाठी सर्वजण विशेष काळजी घेत असतात. शरीराची निगा राखण्यासाठी विविध उपायही करत असतात. मात्र बहुतांश वेळा इतकी काळजी घेऊनसुद्धा शरीराचे काही भाग जास्तच काळे पडतात. जसे की, गुडघे, कोपर आणि मान होय. विशेषत: मान आणि गुडघ्यासारख्या भागात बहुतेकदा हायपरपिग्मेंटेशनमुळे त्वचा काळी होते. ही स्थिती मेलेनिनच्या अत्यधिक उत्पादनामुळे उद्भवते आणि ॲकॅन्थोसिस निग्रिकन्सशी निगडित असते. ज्यामध्ये त्वचा जाड आणि काळी होते. काळ्या त्वचेला कारणीभूत असलेल्या इतर घटकांमध्ये सूर्यप्रकाश, कोरडी त्वचा आणि अपुरा एक्सफोलिएशन यांचा समावेश होतो. या भागात तयार होणारे डाग कालांतराने त्वचा निस्तेज करू शकतात.