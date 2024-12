Ear Care Tips: कानातील मळ साफ करायची नाही, काय आहे कारण? जाणून घ्या

Should Ear Wax Be Removed Or Not In Marathi: कानातील मळ स्वच्छ करावी की नाही या प्रश्नावर अनेकदा वाद होतात. कानात मळ जमा झाल्यामुळे समस्या उद्भवू शकतात. म्हणूनच लोक ते कोणत्याही प्रकारे स्वच्छ करणे पसंत करतात. पण तुम्हाला माहित आहे का की, कानात जमा झालेले मळ कानांच्या संरक्षणासाठी खूप महत्वाचे असते. जर तुम्हीही कानातले मळ साफ करत असाल तर तुम्हाला ते न साफ ​​करण्यामागची कारणे जाणून घेणेसुद्धा आवश्यक आहे.