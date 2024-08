Monsoon Health Tips: पावसाळ्यात या सामान्य गोष्टींकडे करू नका दुर्लक्ष, अशी घ्या आरोग्याची काळजी

Tips to Take Care of Health During Monsoon: पावसाळा एन्जॉय करण्यासोबत आरोग्याची काळजी घेणे देखील तितकेच महत्त्वाचे आहे. कारण पावसाळ्यात संसर्गजन्य आजारांचा धोका वाढतो. त्यामुळे डॉक्टरही पावसाळ्यात आरोग्याला विशेष जपण्याचा सल्ला देतात. नवी मुंबई येथील मोरलवार चाइल्ड केअर हॉस्पिटलचे कन्सल्टन्ट पीडिअॅट्रिशियन डॉ. सदानंद शेट्ये म्हणाले, "पावसाळ्यामध्ये ताप, घसा बसणे, पोटात कळा येणे अशा विविध प्रकारच्या समस्या घेऊन येणाऱ्या रुग्णांमध्ये सर्वसाधारणपणे ६० टक्‍के वाढ होते. या ऋतूमध्ये सर्वत्र अशी आजारपणे दिसून येतात. हे लक्षात घेऊन प्रतिबंधात्मक उपाय योजना करणे आणि वेळच्या वेळी निदान करून घेणे. आपल्या आरोग्याच्या दृष्टीने उचललेले महत्त्वाचे पाऊल आहे.