Face Wash Routine: सकाळी उठल्याबरोबर फेस वॉश करणे योग्य आहे की अयोग्य? जाणून घ्या योग्य पद्धत

Right Time and Way of Face Cleaning: फेस वॉश ही मॉर्निंग स्किन केअर रूटीनमधील पहिली स्टेप आहे. सकाळी उठून क्लिंजिंग जेल किंवा फेस वॉशने तोंड धुणे खरोखरच आवश्यक आहे की नाही याचा विचार न करता बहुतेक लोक हे आवश्यक मानतात. खरं तर या प्रकरणातील तज्ज्ञांचे मत वेगळे आहे. सकाळी चेहरा धुण्याचा नियम प्रत्येक त्वचेचा प्रकार आणि त्वचेवर वापरल्या जाणाऱ्या प्रोडक्टवर अवलंबून असतो. त्यामुळे सकाळी उठल्यानंतर फेस वॉश करणे योग्य की अयोग्य हे जाणून घेणे गरजेचे आहे.