Do You Know: लिफ्टमध्ये आरसे का असतात माहितेय? कारण वाचून तुम्हालाही बसेल धक्का

Why are there mirrors in elevators in Marathi: प्रत्येक लिफ्टमध्ये आरसा का असतो याचा तुम्ही कधी विचार केला आहे का? खरंतर, पूर्वी लिफ्टमध्ये आरसे नव्हते. लोकांना वाटले की लिफ्ट खूप वेगाने जात आहे, म्हणून आरसे बसवण्यात आले. हे आरसे लोकांचे लक्ष विचलित करतात आणि त्यांना असे वाटते की लिफ्ट हळूहळू चालत आहे, परंतु प्रत्यक्षात तसे नाही.