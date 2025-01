Do You Know: वेगवेगळ्या रंगाचे का असतात रस्त्यावरील माईलस्टोन? प्रत्येक रंगाचा अर्थ काय?

Aiman Jahangir Desai HT Marathi Jan 18, 2025 06:36 PM IST

Why are milestones of different colors: टप्पे वेगळे करण्यासाठी त्यांना वेगवेगळ्या रंगांनी रंगवले जाते. रस्त्याच्या कडेला असलेले टप्पे म्हणजे ते रंगीत दगड असतात जे आपल्याला महामार्ग आणि गावातील रस्त्यांच्या कडेला दिसतात आणि ते ठिकाणाचे अंतर दर्शवतात.

Milestone Colors meaning ( shutterstock )