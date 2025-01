Do You Know: जगातील सर्वात मोठे फुल कोणते माहितेय का? उमलल्यानंतर सडलेल्या प्रेतासारखी येते दुर्गंधी

What is the largest flower in the world: इंडोनेशियातील एका माणसाला जंगलात ट्रेकिंग करताना जगातील सर्वात मोठे फूल सापडले होते. या फुलाचे नाव रॅफ्लेसिया आहे. पूर्णपणे फुलल्यावर, या फुलाचा व्यास तीन फूटांपर्यंत असू शकतो. इतर फुलांसारख्या सुगंधाऐवजी, ते कुजलेल्या प्रेतासारखा दुर्गंधी देते. ज्या व्यक्तीला हे फूल सापडले त्याने एक व्हिडिओ देखील बनवला होता आणि तो ऑनलाइन शेअर केला होता. २०२२ मध्ये हा फुल सापडला होता. इतके मोठे फूल पाहून लोक आश्चर्यचकित झाले होते. इंडोनेशियातील सुमात्रा येथे आढळणाऱ्या या फुलाला 'मृत वनस्पती' देखील म्हणतात. पूर्ण बहर आल्यानंतर त्याचे वजन ७ किलोपर्यंत पोहोचू शकते.