Travel : देव नव्हे, राक्षसांच्या नावावर पडली आहेत 'या' शहरांची नावे! तुम्ही दिलीय का भेट?

Harshada Bhirvandekar HT Marathi Jan 27, 2025 04:20 PM IST

Do You Know : भारतात उत्तरेपासून दक्षिणेपर्यंत आणि पूर्वेपासून पश्चिमेपर्यंत अशी अनेक शहरे आहेत, ज्यांची नावे कोणत्या ना कोणत्या राक्षसाच्या नावावर आहेत.

देव नव्हे, राक्षसांच्या नावावर पडली आहेत 'या' शहरांची नावे! तुम्ही दिलीय का भेट?