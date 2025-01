Iron Deficiency: तुमच्याही शरीरात दिसतात 'अशी' लक्षणे? असू शकते लोहाची कमतरता

Aiman Jahangir Desai HT Marathi Jan 25, 2025 01:14 PM IST

How to recognize iron deficiency in the body: बऱ्याचदा व्यस्ततेमुळे आपण याकडे लक्ष देऊ शकत नाही आणि त्याचा आपल्या आरोग्यावर परिणाम होतो. लोह हे एक पोषक तत्व आहे जे आपल्या शरीरात हिमोग्लोबिन तयार करण्यास मदत करते.

function of iron in the body ( freepik )