Health Tips: तुमच्याही शरीरात आहे प्रोटीनची कमतरता? लगेच दिसतात 'ही' लक्षणे

How much protein the body needs: आजकाल सगळीकडून आरोग्यदायी भोजन खाण्याचा सल्ला मिळतो. ज्यामध्ये प्रथिने, जीवनसत्त्वे आणि सूक्ष्म पोषक घटकांचा समावेश असणे आवश्यक आहे. परंतु हे सर्व असूनही, बऱ्याच लोकांच्या आहारात आवश्यक पोषक तत्वांचे पुरेसे संतुलन नसते. ज्यामुळे सर्व प्रकारच्या समस्या येऊ लागतात. विशेषत: शरीरात प्रथिनांची अर्थातच प्रोटीनची कमतरता असेल तर अशी लक्षणे दिसून येतात जे वेळीच ओळखणे गरजेचे आहे. जाणून घ्या प्रथिनांच्या कमतरतेमुळे कोणती लक्षणे आणि आजार होतात.