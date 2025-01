Health Tips: फ्रिजमध्ये चुकूनही ठेऊ नका 'हे' ५ पदार्थ, लगेच खराब होण्यासोबत बिघडवतील आरोग्य

Aiman Jahangir Desai HT Marathi Jan 31, 2025 01:31 PM IST

What to keep in the refrigerator and what not: असे मानले जाते की अन्नपदार्थ रेफ्रिजरेटरमध्ये ठेवल्याने त्यांचे शेल्फ लाइफ वाढते. पण तुम्हाला माहिती आहे का की रेफ्रिजरेटरमध्ये अन्नपदार्थ साठवण्याचा हा नियम सर्व अन्नपदार्थांना लागू होत नाही.

fridge facts in Marathi ( freepik )