Diwali Skin Care: कामाच्या घाईत पार्लरसाठी वेळच नाही? मग घरच्या घरी १० मिनिटांत मिळवा फेशिअल ग्लो

How To Do Facial At Home: प्रत्येक स्त्रीला तिची त्वचा नेहमीच सुंदर दिसावी असे वाटते. यामुळेच कोरोना व्हायरस लॉकडाऊन दरम्यान ब्युटी पार्लर बंद असताना बहुतांश महिला घरगुती उपायांकडे वळल्या. ते अद्याप महिला घरगुती उपायांना पहिली पसंती देत आहेत. इतकेच नव्हे तर आपल्या आवडत्या अभिनेत्री त्वचेसाठी घरगुती उपायांवर अवलंबून असतात आणि लॉकडाऊनच्या काळात त्यांनी त्वचेची आणि केसांची काळजी घेण्याच्या काही टिप्सही त्यांच्या चाहत्यांसोबत शेअर केल्या आहेत. आता अधिकाधिक महिलांनी हे सत्य स्वीकारण्यास सुरुवात केली आहे की पार्लरच्या उपायांपेक्षा घरगुती उपचारांमुळे त्वचा अधिक चमकदार होऊ शकते.