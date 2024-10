Diwali 2024: दिवाळीत वाढू शकतो मधुमेहींचा शुगर लेव्हल, सणात डायबिटीसची अशी घ्या काळजी

what care should be taken by those with sugar: दिवाळीला 'दिव्यांचा सण' म्हटले जाते. आणि हा भारतातील प्रमुख सणांपैकी एक आहे. लोकांमध्ये आनंद, उत्सव आणि एकात्मतेची भावना घेऊन येणाऱ्या या सणाची प्रत्येकजण आतुरतेने वाट पाहत असतो. घरांची सजावट, दिवे, आणि कुटुंब आणि मित्रांसोबत फराळाचे स्वादिष्ट पदार्थ खाणे यामुळे हा सण आणखी खास बनतो. तथापि, उत्सवांमध्ये, आपण आपल्या आरोग्याची विशेष काळजी घेणे आवश्यक आहे. विशेषत: मधुमेहाने त्रस्त असलेल्यांनी दिवाळीच्या काळात खाण्याच्या सवयींबाबत अधिक सावध राहण्याचा सल्ला दिला जातो.